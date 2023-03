MasterChef 2023: Wanda Nara despidió a una participante con una escandalosa frase

Los jurados son quienes determinan quién avanza y deben ponerse de acuerdo. Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular los pusieron a cocinar una torta marquise de chocolate, pero las cosas no funcionaron tan bien como parecían.

Por otra parte, ingresó Gabriela, cocinó y parecía no gustarle a los chefs. Anteriormente había dicho: “Vine a buscar un sueño, a tratar de recuperar mi alegría. Me enseñaron mucho y la verdad es que me llevo recuperadas las ganas de volver a cocinar, como lo hacía antes”.

Fue entonces que decidieron no seguir contando con ella para otras instancias, que le gusto mucho su personalidad. En ese momento, la modelo expresó: “Gabriela, te voy a dar un abrazo. Quedate con eso, con las ganas; y estoy muy feliz que MasterChef te devolvió las ganas. Seguí adelante por todos estos que tenés acá y por tu familia. Gracias”. Eso generó confusión plena.

Escándalo en MasterChef 2023: una participante renunció y prendió fuego a la producción

A pesar de que el sueño de los participantes de MasterChef es consagrarse, una de las aspirantes renunció al programa. En medio de un escándalo con la producción, consideró que no podía mezclarlo con el trabajo y pegó el portazo.

"Tengo una noticia buena y otra mala para darles. Lamentablemente, Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa. No puede compatibilizar su trabajo con la competencia", contó la conductora Wanda Nara en la previa del comienzo del juego.

Su descargo en redes sociales fue extenso y detalló cómo fue la conversación: “Me dijeron que podía hacer ambas, siempre y cuando no mencione la marca para la cual trabajo en la grabación del programa. La verdad era que nunca pensé en quedar, me resultaba una locura la idea de mudarme 4 meses en Buenos Aires, con tantas horas de grabación, hijos chicos, mi vida en Rosario...".