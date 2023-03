MasterChef 2023: una participante hizo llorar a Wanda Nara

Germán Martitegui le preguntó quién la había impulsado en la comida y, a pesar de que todos esperaban que diga su abuela, contestó otra cosa. "Mi hija mayor me convenció de que venga, siempre me vio con mucha pasión. Y en un momento triste de mi vida, esa pasión se me fue", expresó.

"Perdí una hija y con ella se fue toda mi felicidad" - MasterChef Argentina 2023

"Perdí la pasión porque perdí una hija. Perdí a mi hija María Lucía. Y con ella, se fue toda mi felicidad y toda mi alegría. Ella se llevó gran parte de mi alma y necesito recuperarla", expresó delante de los jurados y se emocionó. Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis quedaron conmovidos y respondieron en base a eso.

Los tres le dieron el sí y le fueron a entregar el delantal que le daba el pase a la próxima ronda. Los cuatro se abrazaron y la despidieron para que vaya con Wanda Nara. Cuando ella la recibió, se hundió en otro abrazo y la conductora comenzó a llorar.