Marvel presentó a un nuevo héroe que desafía a todo su universo y deja locos a los fanáticos

En los últimos días, presentaron a un nuevo personaje que podría convertirse en uno de los preferidos de los fanáticos, comparados con lo que generó Iron Man o el Capitán América. Pero también puede exponer la inteligencia del grupo completo, ya que este particular protagonista tendría el superpoder de la inteligencia. Eso no es todo, no solo sería superinteligente, sino que podría combinar las mentes más brillantes del grupo.