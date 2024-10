Huracán Milton: Taylor Swift realizó una millonaria donación para ayudar a los habitantes de Florida

En la imagen compartida, la directora ejecutiva Claire Babineaux-Fontenot escribió una extensa carta en agradecimiento a la exitosa cantante. "Estamos increíblemente agradecidos a Taylor Swift por su generosa donación de u$s5 millones para las tareas de socorro de los huracanes Helene y Milton", comenzó por expresar.

Ingresando en los detalles, explicó en qué utilizarán el dinero: "Esta contribución ayudará a las comunidades a reconstruirse y recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas devastadoras tormentas". Así, la donación es más que importante para la población de Florida.

Para finalizar, Babineaux-Fontenot señaló: "Juntos, podemos lograr un verdadero impacto al apoyar a las familias que se enfrentan a los desafíos que se avecinan. Gracias, Taylor, por acompañarnos en el movimiento para acabar con el hambre y ayudar a las comunidades necesitadas".

Embed - Feeding America on Instagram: "Thank you, @taylorswift, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton. Together, we can make a real impact in supporting families as they navigate the challenges ahead. Join Taylor if you're able by donating at the link in our bio."