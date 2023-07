Mariano Caprarola reveló la "protección" que tiene Aníbal Lotocki para no ir preso

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Mariano Caprarola comenzó por asegurar: " Me enfermó, tengo una insuficiencia renal . El día que la Justicia lo ponga tras las rejas voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo ".

De igual manera, remarcó qué le genera hablar sobre el tema: "No lo puedo nombrar, cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tremendo. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte". De esta manera, el productor de moda recordó que estuvo al límite de quedar paralítico.

Para finalizar, Caprarola hizo una fuerte confesión: "Si yo hoy digo quién es su protección termino muerto en un zanjón. Son dos los hijos de puta, el que lo protege y él".