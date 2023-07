Pamela David se quebró por Silvina Luna y explotó contra Aníbal Lotocki: "Qué sinvergüenza"

Juli Martorell lanza su primer single "U feel me"

En el programa Desayuno Americano, durante una conversación con el abogado Fernando Burlando, Pamela David le hizo una particular pregunta: "Que Silvina no pueda trabajar porque su físico no le responde, con lo laburante que fue... ¿No se puede hacer nada legalmente para que tenga una ayuda económica?".