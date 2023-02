Mariana Genesio Peña en Sobredosis de TV: "Si no fuera por el gobierno kirchnerista, no tendría los derechos que hoy tengo"

La actriz Mariana Genesio Peña fue la primera crítica invitada en la nueva temporada de Sobredosis de TV , que comenzó este sábado en la pantalla de C5N . Allí, dijo que no se siente seducida por ninguna propuesta política, aunque reconoció que "si no fuera por el gobierno kirchnerista, nunca hubiese tenido los derechos que hoy tengo" .

"La verdad que no conecto con ningún político. Como argentina me siento atrapada en una guerra de ideologías y no me siento representada por la mayoría de los políticos. No encuentro una propuesta que me llame la atención", advirtió Genesio Peña.