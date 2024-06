La picante respuesta de Guillermina Valdés sobre la relación de Milett Figueroa con las hijas de Marcelo Tinelli

“Con Marcelo nos llevamos muy bien. A Milett no la conozco, pero me cae bien porque lo veo bien a Marce . Eso es lo único que me importa, que el papá de mi hijo (Lorenzo) esté bien", expresó la empresaria.

Tinelli con Guillermina y su hijo Lorenzo en el cumpleaños número 9 del hijo de ambos. Redes Sociales

Pero respecto a las hijas mayores de su expareja, Candelaria y Micaela contó que siempre tuvo “un vínculo buenísimo”. Esto a pesar de que Cande haya dicho en los medios que ella no le hizo bien a su padre.

Pero la periodista de Socios del Espectáculo le consultó: "Viste que dijeron que ellas con Milett no se llevaban muy bien". Pero ella respondió picante: “¿En serio? Uh. Yo la verdad es que no sé. No voy a hablar de algo que no sé".