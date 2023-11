Marcelo Tinelli llevará a la justicia a un periodista de LN+: qué pasó

En el programa A la tarde, el periodista Diego Estévez detalló: "Lo demandó Marcelo Tinelli, fueron a una audiencia de conciliación. Tinelli fue con su abogado y Viale no se presentó. Directamente, ahora se pasa a juicio y Tinelli irá a fondo contra Viale". De esta manera, no parece haber forma de arreglo entre el conductor y el periodista.

Pero esto no fue lo único, sino que agregó: "Jonatan dice que no fue notificado de la medida. La conciliación corrió igual, quedó como que no se presentó y va a juicio, no tiene otra oportunidad. Si uno se remite a las pruebas, es contundente lo que dice". Con esto, Estévez mostró su apoyo para Tinelli, quien está al mando del canal donde trabaja.

Para finalizar, la periodista Cora Debarbieri señaló: "Queda bastante claro y es una demanda multimillonaria. De ganar Marcelo Tinelli, ese dinero será donado al Hospital Garrahan".