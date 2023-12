La conductora no tuvo filtros y le pasó factura por su cumpleaños a la panelista, quien no pudo salir del asombro por el planteo.

"Tuvo mucha repercusión mi fiesta de cumpleaños. Pero... yo me pregunto algo: cuando uno invita a su casa, que invita a amigos, porque yo no hago compromisos para mi cumpleaños, vienen solamente muy amigos ¡Y ya está! Y lo que quiero saber por qué sin consultarme la gente sube videos de adentro de mi casa”, disparó la hija de Mirtha Legrand.

Y agregó sin filtro: “¡Nadie consulta! Tienen que preguntar, a mí me parecía antipático pedir que dejen los celulares en la entrada, ¡pero hay que preguntar! Porque no es la fiesta de una marca o un producto. Era una fiesta privada. ¡Íntima! Yo siempre bailo arriba de la mesa, muestro la bombacha, ¡hago todo!".

Pero Barby contestó que no sabía que no se podía, que vio al resto sacando fotos y videos y ella se sumó. Pero luego habló en Socios del Espectáculo: “Me lo dijo en seco. No me lo esperaba, pero bueno, como vi que todo el mundo filmaba y subía cosas yo también lo hice, encima la arrobé y le sumé seguidores”.

Pero hizo un mea culpa y se puso del lado de la conductora: “Viste que se había enojado una vez que no fui a su programa por el Baby Shower. Viene enojada conmigo, me estoy mandando varias cagadas”.