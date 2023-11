Malas noticias para Marcelo Tinelli: un jurado abandona el Bailando 2023, pero ya tiene reemplazante

Pampita Redes sociales

Sucede que Pampita no podrá estar presente por unos días en el programa de Marcelo Tinelli y tuvo que tomar una determinación de manera rápida con esta noticia de urgencia. En otras oportunidades los reemplazos fueron Zaira Nara, Aníbal Pachano y Paula Chaves.

Es por eso que, tomando en cuenta a ellos, Zaira renunció y la segunda opción era la modelo y actual pareja de Pedro Alfonso. Fue De Brito quién lo confirmó: "Paula Chaves reemplazará a Pampita el 27 y 28 de noviembre”.

Paula Chaves 1200 Redes sociales

Benjamín Vicuña apuntó contra Andy Kusnetzoff por recordarle a Pampita el escándalo del motorhome

El actor Benjamín Vicuña se cansó de Andy Kusnetzoff y disparó sin filtros por la pregunta que le hizo a Pampita. El conductor de PH: Podemos Hablar volvió a traer el escándalo del motorhome, lugar donde le fue infiel a la modelo con la China Suárez.

Pampita Vicuña Captura de pantalla

“La verdad es que no me parece. No me gusta y no lo veo. Esto es dos más dos, yo voy a ese programa y a otros programas cuando necesito y es así. Ya sea para promocionar una obra de teatro, una película o una serie", expresó.

Y admitió: "Muchas veces uno transa con sus propios principios, con sus enojos y uno va con la mejor de las ondas para poder comunicar a las masas y también porque hay un compromiso con los productores de promocionar lo que uno hizo”.