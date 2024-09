Luis Ventura apuntó a Santiago del Moro tras los Martín Fierro: "Mala leche"

El presidente de la Aptra brindó una llamativa entrevista tras el galardón y no se guardó contra los protagonistas.

El presidente de la Aptra Luis Ventura aseguró que hubo "mala leche" en la previa a los Martín Fierro 2024 , razón por la cual esto ha provocado que el certamen no estuviera a la altura en cuanto al rating .

Durante su visita al programa A la tarde, Luis Ventura comenzó por confesar: " Hay dos cosas que a mí me mortifican . Hay un doble error periodístico, de información. Decir que el ganador iba a ser Santiago del Moro es desconocer los tiempos de la contabilización de votos ". Con estas palabras, evidenció que el conductor de Gran Hermano sí estuvo al frente en un momento de las votaciones y se filtró.

"Cuando dan esa información los votos no estaban contados, así que podía haber ganado cualquiera. Yo creo que fue mala leche", aseguró el presidente de la Aptra. De esta manera, se mostró muy enojado con la situación que le tocó atravesar a altas horas de la madrugada mientras se esperaba para conocer al ganador del Martín Fierro de Oro.

Y esto no fue lo único, sino que Ventura continuó: "Pero mucho más grave es lo que se dijo después: que la gente de Telefe me había pagado para que Del Moro fuera el ganador del Oro". Así, se hizo eco de los rumores que dejaban mal parado a la organización y aseguró que nunca existió tal intento.

Para finalizar, Luis Ventura señaló: "Tirar la mala leche, sobre todo cuando me cansé de cuidar a esa persona y a su familia, me duele. La persona que le dijo sabe de quién hablo". Todo esto no hace más que evidenciar que el escándalo recién está comenzando.

