Luego de las críticas, Eial Moldavsky dijo que "inventó" la historia con Lali Espósito: "Me causa muchísimo rechazo"

“La historia es completamente falsa en el marco de alimentar el aire de un programa y una consigna. Uno dice muchas boludeces y acá fui una persona diciendo boludeces”, señaló.

“Es una historia que inventé. Jamás ventilaría mi intimidad así y espero no hacerlo. No contaría jamás una historia así y me parece bien aclarar que no me refería ella”, indicó el participante de Sería Increíble, programa en el que comparte aire con Nati Jota, Homero Pettinato y Damián Betular.

En ese punto, se disculpó con la cantante, a quien consideró "una víctima injustificada” de sus palabras y explicó que no se ve representado por su discurso: “Uno corre riesgo con un micrófono durante dos horas y este es un caso específico de alguien hablando boludeces. Está horrible verme a mí hablando así”.

“Me causó rechazo verme hablar así y entiendo perfectamente a los que sintieron lo mismo. Me parece que tengo que pedir perdón, estuvo pésimo lo que hice y estoy profundamente arrepentido. No queda más que hacerse cargo y saber que uno estuvo mal, que pifié por mucho”, concluyó.

Embed Eial Moldavsky pidió disculpas en historias de Instagram por el vídeo que se hizo viral en estos días:



“Pido las disculpas correspondientes, no me refería a Lali, es una historia totalmente falsa que inventé para alimentar el aire” pic.twitter.com/ba8Ew4tpmk — emi (@eeemiliano) March 4, 2025

Cuál fue la reacción de Lali a los comentarios de Eial Moldavsky

Luego de la polémica despertada en las redes sociales, Lali Espósito prefirió no comentar nada al respecto pero si tomó una decisión contundente: dejó de seguir al estudiante de Filosofía en Instagram.