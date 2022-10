Los Rolling Stones lanzarán un nuevo disco en 2023, ¿y vienen a Argentina?

Se trata del primer disco de estudio con música original después de 18 años, cuando The Bigger Bang vio la luz el 5 de noviembre de 2005. También es novedad que, de acuerdo con los tiempos que corren, la histórica banda aterrizaría en las plataformas digitale s, algo que no habían hecho nunca con discos de estudio.

Se trata, también, de su primera grabación sin Charlie Watts, el mítico baterista que murió en el año 2021. Después de su fallecimiento, frases cercanas a la banda aseguraron que atravesaron períodos de "incertidumbre" luego de su partida, incluso con fechas pactadas de recitales. Para terminar el álbum se aliaron con el batero Steve Jordan, muy recomendado por Watts.

Se espera que, junto con el lanzamiento del disco, también se anuncien las fechas del tour por Europa y también por Sudamérica. ¿Volverán a la Argentina?

La banda, que celebra 60 años desde su nacimiento en el años 1962, continúa en planes de seguir componiendo y lanzando material original. Se trata, entonces, del cuarto álbum durante los últimos años: Bigger Bang: Live on Copacabana Beach de 2021, Steel Wheels Live de 2020, Bridges to Buenos Aires en 2019 y Sticky Fingers Live at Fonda Theater en 2017.