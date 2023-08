Los preocupantes mensajes que dejó Oscar González Oro que generó preocupación entre sus seguidores

El mensaje desesperado del _Negro_ Oro y el descargo en redes sociales.jpg

Ante la insistencia de sus fanáticos, que le pedían los motivos de sus desesperación, el mediático remarcó en otro posteo: “¡Repito que estoy bien! ¡Gracias por tanta preocupación! Lamento haberlos asustado. Pero aquí estoy, y no pienso irme por ahora. Gracias”.

El conductor, que se radicó hace dos años en el Uruguay, volvió al país para reemplazar al Pollo Álvarez al frente del programa Nosotros a la mañana, de El Trece, sorprendió por sus publicaciones: "Siento o se que el final se acerca! Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso".

Los mensajes de tristeza del locutor en Instagram Redes Sociales

La frase terminó con una despedida: "Deje huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz! Si me voy, me voy entero! Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Graciassss por hacerme feliz".