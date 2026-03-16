Los prefiere deportistas: ¿quién es el rugbier que habría conquistado el corazón de Karina "La Princesita"?

Un nuevo amor parece haber golpeado las puertas del castillo de la princesa de la cumbia. La vieron "muy acaramelada" con un jugador de Los Pumas 14 años menor, en un evento de básquet en Miami.

Karina "La Princesita " fue vista " muy acaramelada " junto a un jugador del seleccionado de rugby Los Pumas en un evento de básquet en Miami. El rugbier tiene 26 años y actualmente vive en Europa. Ambos coincidieron en un viaje a Estados Unidos. “Ellos fueron, se mostraron juntos en un lugar. No en este país, sino en Miami” , adelantó el periodista que dio a conocer la información.

El nombre que circuló es el de Mateo Carreras , un jugador tucumano que actualmente se desempeña en el rugby europeo y es integrante del seleccionado de Los Pumas. La primicia la dio Pepe Ochoa en Bondi y según el periodista, la cantante viajó a Estados Unidos y coincidió con el rugbier.

“Él vive en Francia” , indicó Ochoa antes de aclarar el deporte al que se dedica el supuesto nuevo romance de la Princesita. El periodista detalló que fueron vistos juntos en un evento deportivo. “Ella viajó a Miami, él viajó a Miami, se encontraron, estuvieron juntos y los vieron en este evento que es un partido de otro deporte, que es básquet” , explicó.

Según informó Ochoa, ambos la pareja fue vista durante el evento deportivo en Miami y su actitud no pasó inadvertida. “Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos. Llegaron juntos, se fueron juntos” , contó y mostró una imagen del momento en el programa. Si bien no confirmó el romance , el conductor afirmó que existiría un acercamiento entre ambos .

“Por decirlo de alguna manera, están saliendo”, explicó ante las reacciones del panel. Por ahora, ninguno de los protagonistas levantó el guante, pero la noticia rápidamente sacudió las redes, tanto a los seguidores de la cantante como también a los fanáticos del rugby, donde el nombre de Carreras es reconocido por su carrera deportiva.

karina la princesita

El supuesto romance entre Karina y el rugbier llamó la atención de los seguidores debido a la diferencia de edad entre ambos. La cantante tiene 40 años mientras que Carreras tiene 26, una distancia de 14 años que muchos usuarios no tardaron en comentar en redes sociales. Para la artista, este nuevo capítulo en su vida amorosa llegaría luego de haber terminado su relación con el cantante Nicolás Furman, de quien se separó en 2022.

Quién es Mateo Carreras

El tucumano es uno de los jugadores argentinos con mayor proyección internacional. El jugador, de 26 años, inició su formación en Los Tarcos Rugby Club, donde destacó desde joven por su velocidad y potencia. Ese rendimiento lo llevó a integrar el seleccionado juvenil Los Pumitas y, con el tiempo, a dar el salto al equipo mayor. Hoy forma parte de Los Pumas, consolidándose como una de las promesas con mayor proyección dentro del rugby argentino.

Carreras juega actualmente en el rugby europeo como wing del Aviron Bayonnais, equipo del Top 14 francés, una de las ligas más competitivas del mundo. Su presente internacional lo mantiene gran parte del año fuera de Argentina y recientemente fue convocado por Felipe Contepomi para el Camp de Londres junto a otras figuras del seleccionado. En lo personal, es padre de una niña de dos años, fruto de una relación anterior con Pauli Sánchez, que suele aparecer en sus publicaciones en redes sociales.

En cuanto a su vida personal, es padre de una nena de dos años, fruto de una relación anterior con Pauli Sánchez. Si bien él tiene un bajo perfil, suele subir fotos con su hija a sus redes sociales.