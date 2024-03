Durante una charla de madrugada, varios de los concursantes expresaron su bronca por los cambios en el reality y aseguraron que no se sienten cuidados. "El año pasado no hicieron esto", se quejaron.

Si bien Juliana "Furia" Scaglione había sido hasta el momento la más contundente en sus críticas al reality, una conversación que tuvo con otros compañeros este domingo por la madrugada demostró que no es la única que se siente presionada y poco cuidada por los manejos de la producción.

Quienes la acompañan en la queja son Rosina Beltrán, Martín "Chino" Ku, Nicolás Grosman, Federico "Manzana" Farías, Zoe Bogach, Catalina Gorostidi y Virginia Demo. La charla se desencadenó cuando Furia expresó sus ganas de "que se vaya Sabrina (Cortez) y que entre Luchi (Lucía Cornejo)".

"¡Ay, me muero si entra Luchi! Igual sería otro impacto emocional que entre alguien más", coincidió Rosina, y Virginia acotó: "Perdón por Luchi, pero quisiera que no entre nadie más". Ante el comentario, la uruguaya reconoció: "No, yo te doy la derecha porque es mucho".

Zoe se sumó a la queja al gritar: "¡Basta de entrar y salir gente!", y obtuvo el respaldo del Chino. Aunque Cata consideró improbable "que metan a más nadie", Rosina le contestó: "No, esto es muy incierto. ¿Ellos no piensan en nosotros acá adentro? Hablando en serio, ¿no piensan en nuestra psiquis?", cuestionó.

Furia remarcó que desde la producción "nos quieren incomodar", mientras que Zoe reprochó que "les chupa un huevo el aislamiento" y el Chino, un poco más conciliador, recordó que "es un show, un programa de televisión". "Igual el año pasado no hicieron esto", concluyó Cata.

Marcó un récord de relaciones en la casa de Gran Hermano y confesó: "Me olvidé de las cámaras"

Gran Hermano es un reality y un universo que siempre da que hablar. En los últimos días una exparticipante salió a hablar sobre el récord de relaciones que tuvo dentro de la casa. "Me olvidé de las cámaras", aseguró.

La participante en cuestión es Marian Farjat, quien entró al reality en la edición 2015 conducida por Jorge Rial en América, por la que salió ganador Francisco Delgado. Si bien algunos ciclos tienen más popularidad que otros, no siempre los participantes logran mantenerse vigentes hasta la actualidad.

Marian Farjat 9-3-24.png Marian Farjat participó en Gran Hermano 2015.

Farjat fue invitada al programa Intrusos, donde recordó su paso por el reality. Ante la consulta de la conductora Florencia de la V sobre si le daba "cosa" que estuvieran mirando sus padres, la exparticipante argumentó que "llega un punto en el que te olvidás de las cámaras".

"Excepto que te digan o veas a la cámara atrás del vidrio, te olvidás. Yo me olvidaba de que estaban la cámaras, no estaba pendiente de eso. Había unas cámaras fijas chiquititas en algunos rincones, pero no les presté atención", aseguró.