Los guionistas de Hollywood consiguieron mejoras y levantaron la huelga luego de 148 días.

En cuanto a la protección respecto al uso de Inteligencia Artificial, se determinó que este mecanismo no podrá escribir ni reescribir material literario y lo generado por ella no será considerado material fuente. Además, un escritor podrá utilizarla a la hora de redactar en caso que la empresa dé su consentimiento pero esto no será recíproco, por lo que la compañía no podrá exigirle a un escritor que utilice IA.

"Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con beneficios y protecciones significativas para los escritores en todos los sectores de la membresía", expresó la WGA en un comunicado.

La huelga del Sindicato de escritores comenzó el pasado 2 de mayo en reclamo a los estudios de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después, el conflicto se intensificó cuando, el 14 de julio, se sumaron al paro los actores y actrices de Hollywood.

Como consecuencia de la paralización de ambas actividades, numerosos proyectos en distintas etapas de desarrollo debieron posponerse y hasta cancelarse, además de afectar la tradicional temporada de premios de la industria.