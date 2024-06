Lo que no se contó del polémico debut de Fátima Flórez en el Luna Park

En la previa de su show, la actriz había brindado una entrevista televisiva en la que contó como fue su separación con el presidente Javier Milei y reveló si eso le había perjudicado en cuanto a la venta de entradas: “Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente. Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público (sic) ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista”, señaló.

"Uno se enamorada de la persona. Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón”. “Pronosticaron que se iban a dividir las aguas y no pasó”, comento en referencia a su paso por la temporada teatral de verano y si la gente ya no la veía por estar en pareja con el mandatario.

Lo cierto es que periodistas que fueron a cubrir el evento, señalaron a C5N que “las butacas de atrás estaban vacías, no había nadie y eso no se dijo”.

Pero no solo las butacas vacías del fondo fue lo mas llamativo de la noche sino también la desorganización del evento, que claramente pasó más allá de la actuacion de la artista, que estaba abocada en la función de esa noche.

De hecho, el periodista Guillermo Barrios, quien es conocido por sus coberturas teatrales de diferentes eventos, hizo un video en sus redes sociales donde se lo vio bastante molesto por esta desorganización ya que según relató fue “la peor experiencia que he vivido en mas de 10 años de carrera y había gente sin entrada sentada en mi lugar. Pésimo, prefiero estar en mi casa, horrible todo, no se merecen nada”. De hecho, terminó retirándose del lugar completamente indignado.

Pero esto no fue todo. Aníbal Pachano también fue otro de los artistas invitados a la obra y que, para sorpresa de muchos, ni bien se sentó en el lugar abandonó el reciento. Colegas consultaron que fue lo que sucedió y contaron que “no le gustó el lugar que le dieron. Como no podía ver bien se levanto y se fue bastante enojado”.

Por otro lado, Rocío Marengo fue otra de las que sufrió este mismo episodio de cambios de asiento de último momento, pero decidió no retirarse y tras estos episodios anteriores, a ella le respetaron los asientos correspondientes.

En una noche donde la artista tendría que haber brillado en el escenario, estos diferentes focos escandalosos fueron blanco de escena del publico que según comentan, también sufrió con las butacas cambiadas a último momento. “No sabíamos quiénes eran las personas que tenían los mejores lugares, y encima cuando le pedíamos los tickets no los tenían, así que era gente invitada sin una entrada en mano”, contó una espectadora a la salida del recinto.

La artista y sus organizadores no se refirieron a estas situaciones y todo estuvo centrado en “lo excelente que le fue a Fátima”. No descartamos que haya sido así, pero también se trató de un regreso polémico, donde el tema de la noche fue la falta de organización y la ausencia del publico, sumado al regalo masivo de entradas que tampoco alcanzó para llenar el estadio, pese al anuncio de “localidades agotadas”.