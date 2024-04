Llegó a Netflix Un día lluvioso en Nueva York, la película llena de estrellas que ya es tendencia

Titulada en inglés como “A Rainy Day in New York”, la cinta se presenta como una comedia romántica y obtuvo más críticas negativas que optimistas. Jessica Kiang de Variety: “Resulta despiadadamente claro lo lejos que está la sensibilidad de Allen, no sólo de la generación del milenio a la que ostensiblemente describe, sino también de las mujeres de su propio catálogo”. Por su parte, Alexandra Pollard de Independent: “Es, en el mejor de los casos, un simulacro de una película de Woody Allen y, en el peor, una parodia”. También Simran Hans de The Guardian opinó: “El director de fotografía Vittorio Storaro baña la película con una luz dorada favorecedora, quizá con la esperanza de que pueda disimular o al menos suavizar la misoginia en pantalla”.

Un dia de lluvia en Nueva York

Sinopsis de Un día lluvioso en Nueva York, la película con Selena Gomez y Timothée Chalamet que es tendencia en Netflix

La sinopsis de la película describe lo siguiente: Gatsby Welles (Timothée Chalamet) y Ashleigh (Elle Fanning) son una joven pareja enamorada de universitarios que se alista para disfrutar un fin de semana en la ciudad de Nueva York. Ella va a entrevistar al reconocido cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber), quien atraviesa un momento de crisis creativa, y durante su deslumbrante aventura conocerá al cautivador actor Francisco Vega (Diego Luna). Por su parte, Gatsby también conocerá a una joven, Chan (Selena Gomez), que la ayudará a ordenar sus sentimientos. El lluvioso fin de semana estará atravesado por numerosos encuentros, desencuentros y romanticismo.

Tráiler de Un día lluvioso en Nueva York

Reparto de Un día lluvioso en Nueva York