Les habla el Zodíaco: de qué se trata la nueva serie documental de Netflix con crímenes reales

Se destaca la figura de Arthur Leigh Allen, quien ha sido señalado como el principal sospechoso, y se presentan argumentos que sugieren que podría ser el verdadero culpable de estos brutales asesinatos que impactaron al país.

Una familia que busca respuestas se convierte en el hilo conductor de la nueva serie, compartiendo pistas y testimonios reveladores sobre el principal sospechoso de los asesinatos del Zodiaco.

La serie no solo explora la historia de los asesinatos, sino que también da voz a las familias afectadas, brindando una nueva perspectiva sobre el impacto emocional y las largas sombras que estos crímenes han dejado en sus vidas.

Embed - This is the Zodiac Speaking | Official Trailer | Netflix