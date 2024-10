Cuál es el documental sobre un engaño y una identidad falsa que es lo más visto de Netflix

Hablamos de Sweet Bobby: la pesadilla de una identidad falsa, una pieza conmovedora y con cuotas reveladoras que te dejará pensando en las consecuencias de la estafa y el manoseo en la era digital. Kirat mencionó que su objetivo al hablar de su experiencia es crear conciencia sobre el catfishing, señalando que "puede sucederle a cualquiera". Además, expresó su deseo de que el documental ayude a otros a reconocer las señales de falsedad online para brindar apoyo en pos de salir de situaciones similares.

Sinopsis de Sweet Bobby: la pesadilla de una identidad falsa, el documental furor de Netflix

La película sigue la historia de Kirat, una mujer que se enamora perdidamente de un hombre al que conoce a través de internet y llama "Bobby". Durante años, su relación virtual se profundiza, pero lo que Kirat no sabe es que detrás de la pantalla se esconde una compleja red de mentiras tejida por su propia prima.

Tráiler de Sweet Bobby: la pesadilla de una identidad falsa

Qué dijo la protagonista del documental sobre el insólito engaño

"Para las personas que todavía piensan que soy estúpida. Está bien, se les permite tener su opinión", declara a BBC Asian Network News. Sin embargo, Kirat asevera que las personas no deberían hacer suposiciones, y contrarrestarlas fue en parte lo que la impulsó a contar su historia. "No soy estúpida, no soy tonta. Soy la que eligió hablar”, expresa. "Soy la que se puso en la línea de fuego y espero que otros se animen a hablar", concluye.