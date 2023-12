Balcarce Redes sociales

Pero sorprendió la actriz en una entrevista al revelar que no quiere hablar sobre el cantante. En La Nación el preguntaron si tiene algún recuerdo particular de él y en lugar de profundizar, dio su motivo: “Prefiero guardarme lo que vivimos para mí, no tengo ganas de compartir nada”.

Luego agregó: “Nunca me interesó hablar de temas privados. No me siento cómoda haciendo eso. Yo no soy del palo mediático, me incomoda”.

Soda Stereo y Gustavo Santaolalla fueron premiados en una gala especial antes de los Grammy Latinos

Se celebró la gala especial previa a los Grammy Latinos y el grupo argentino Soda Stereo recibió el Premio a la Excelencia Musical, mientras que el músico y productor Gustavo Santaolalla recibió el galardón del Consejo Directivo.

Se realizó en Sevilla antes de lo que será la gala oficial el jueves en la entrega. “Empezamos siendo tres niños con ganas de divertirnos. Pusimos muchísimos trabajos, le dedicamos nuestra vida, no hay nada que estuviese por delante de esto. Por eso le agradezco tanto a la gente que estuvo alrededor, porque tuvo que soportar todo eso", expresó Zeta Bosio.

El bajista junto a Charly Alberti recordó a Gustavo Cerati que falleció en 2014: "Gustavo esta noche nos hace falta mucho más que nunca porque él fue nuestra voz, el genio que nos llevó adelante, el que les dio letra a las canciones. Realmente es un manto que nos cubre y no acompaña a todos lados a los que vamos".