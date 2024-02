Laurita Fernández se sumó a las microbikini bicolor y underboob que son furor del verano

Laurita Fernández recientemente se unió a la moda de las microbikinis bicolor , llamando la atención de todos en Instagram con un producción de fotos. La conductora y bailarina, cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, con quienes suele compartir momentos de su vida cotidiana y algunas imágenes de su trabajo. También es una de las máximas referentes de la moda, marcando tendencia con cada uno de sus looks.

Con la temporada teatral de "Matilda" ya finalizada y en plenos preparativos para su próximo papel en "Legalmente Rubia", la también modelo aprovechó para mostrar su lado más fashionista en Instagram. En las fotos, se mostró combinando a la perfección la tendencia de las microbikinis underboob bicolor con un par de jeans de tiro bajo . El traje de baño presentó un diseño diminuto en el corpiño en blanco y negro , el cual complementó con los jeans azules relajados, lo que le aportó comodidad y tendencia a su look.

El post de Laurita Fernández en Instagram no solo mostró su excelente sentido de la moda sino que también generó una ola de comentarios positivos de parte de sus seguidores. “¿Acaso este pasó a ser de mis jeans favoritos? Yes”, escribió en el posteo. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de elogios sobre su look. Nuevamente confirmó su lugar como referente en la moda y marcó tendencia.

Laurita Fernandez microbikini Instagram

Laurita fernandez microbikini Instagram

Desde Miami, Ailén Bechara se lució con una microbikini destacada por su color llamativo

Ailén Bechara sorprendió en Instagram desde Miami con su elección de microbikini para la temporada de playa. La modelo llamó la atención de sus seguidores, quienes elogiaron su look. La influencer aprovechó su pasó por una de las playas más conocidas del mundo para vestir un traje de baño que se encuentra entre las tendencias del 2024, demostrando de esta manera su habilidad para estar siempre a la vanguardia.

El conjunto que presentó la modelo fue una microbikini naranja adornada con lunares negros. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo con tiras de ajuste en los costados de la cadera. Atenta a la moda, le agregó una gorra blanca y unos elegantes anteojos de sol, confirmando que son los accesorios más elegidos por las famosas en esta temporada.

Ailén Bechara microbikini Instagram

La repercusión en redes sociales fue inmediata, con miles de "me gusta" y comentarios elogiando tanto los diseños de las prendas como la manera en que los lució. La modelo, que disfrutó muy buenos momentos tanto en Punta Cana como en Miami, compartió su experiencia con sus seguidores, dejando en claro su mensaje de vivir intensamente el presente al escribir "La vida son 10 minutos y ya pasaron 5" en el texto del posteo.

Esta interacción demuestra la conexión genuina entre la influencer y su comunidad online, consolidándola como una referencia destacada en el mundo de la moda y las redes sociales.

Ailen Bechara microbikini naranja Instagram