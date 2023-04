Las tres mejores películas de terror de Netflix, según Rotten Tomatoes

De esta forma hay tres películas que son consideradas mejores y mezclan tanto el terror psicológico como el misterio y suspenso y, por más que sean estrenos de años anteriores, siguen estando disponibles en la plataforma de streaming atrapando al público con sus intrigantes y aterradoras historias.

Las tres películas de terror que se destacan del resto y están disponibles en la plataforma de streaming son:

Es una película estadounidense de terror psicológico que se lanzó en 2017 y está dirigida por Patrick Brice y escrita por Brice y Mark Duplass. Es la secuela de la película Creep de Brice de 2014, Duplass repite su papel de la primera película como un asesino en serie que atrae a los camarógrafos desprevenidos a la muerte, con Desiree Akhavan interpretando a su última víctima.

La trama se centra en un asesino en serie, que se hace llamar "Aaron" en honor a su anterior víctima, se encuentra insatisfecho con sus asesinatos y atraviesa una crisis de la mediana edad. Realiza un último anuncio y atrae a una YouTuber llamada Sara. Aaron cambia su enfoque y admite que es un asesino en serie y deja vivir a Sara durante 24 horas con la condición que grabe un documental sobre su vida. Sara, dudando acepta filmarlo con la esperanza de que el video se popularice y así salvar su vida.

Creep 2 (2017) | Official Trailer HD

Es un film de suspenso dirigido por Remi Weekes basado en una historia original de Felicity Evans y Toby Venables. Protagonizada por Wunmi Mosaku, Sope Dirisu y Matt Smith, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 27 de enero de 2020.

La historia se centra en una pareja de refugiados que realiza una triste huida desde Sudán del Sur, que fue devastado por la guerra, pero luego deben luchar por adaptarse a su nueva vida en un pueblo inglés que tiene un mal al acecho bajo la superficie donde no sólo se verán problemas reales sino que también descubrirán el horror.

Es una película de terror, escrita y dirigida por Babak Anvari. La trama muestra la historia de una madre y su hija siendo perseguidas por un misterioso ser maligno en Teherán de 1980, durante la Guerra entre Irán e Irak.

Está protagonizada por Narges Rashidi, Avin Manshadi, Bobby Naderi, Ray Haratian y Arash Marandi.

Under the Shadow | Official Trailer (HD) | Vertical Entertainment