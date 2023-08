Las fanáticas de Luis Miguel coparon Puerto Madero a pura fiesta

En su mayoría mujeres, muchas madres e hijas y hasta abuelas, las fans rodearon al cronista Alejandro Moreyra y le dedicaron románticos mensajes a su ídolo: "Vimos al guardaespaldas y pensamos que iba a salir", "somos insistentes y hasta que no se vaya no nos movemos de acá", "venimos a cantarle nosotros porque hoy no toca él".

Valeria, por ejemplo, consideró que "Luis Miguel me genera amor y felicidad desde el vientre materno. Mi mamá era fanática y desde ahí lo escuché y me hice su fan". También había seguidoras chilenas de Luismi que lo verán en su país pero intentaron sacar entradas también acá: "Se agotaron aunque lo vamos a ver en Chile, pero venimos al hotel para verlo igual".

Las mujeres coparon el Hotel Faena en el exclusivo barrio de Puerto Madero, donde se hospeda la pareja de famosos: "Quiero que salga ya! Este amor viene de mi mamá y mi papá", fue otro testimonio de una chica de 18 años. Una señora de 56 años cantó a capella La media vuelta: "Lo conocí desde chiquitito cuando lo traía Leonardo Simons. Si me lo pierdo te mato", lanzó al periodista de C5N en medio de la entrevista mientras miraba hacia la ventana del mexicano.

"Pospuse una mudanza y saqué un crédito para poder comprar las entradas", fue uno de los testimonios que dejó boquiabierto quienes esperaban al intérprete de Hasta que me olvides, Contigo en la distancia y La Incondicional, desde su última presentación en los escenarios argentinos en 2019.