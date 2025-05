Lali Espósito y su insólito amor platónico por un barrabrava: la historia detrás de Lokura, su nuevo tema.

"Yo crecí a cinco cuadras de la cancha de Huracán, en Parque Patricios y Lokura era un personaje mítico del barrio, un bombonazo mal. Era un barra muy peligroso y, a la vez, muy amoroso. Si se tenía que cagar a trompadas lo hacía, y si tenía que defender a los suyos, también", relató.

Lokura

Entonces detalló cómo era su vínculo con el barra: "Moría de amor por él y él no sabía. Este era un loco que era Brad Pitt en silla de ruedas, potro, hermoso. Y pasaba por la puerta de mi casa y hacía un chiflido típico de él, yo me asomaba por la ventana y me decía: 'Vamos'".

"Yo saltaba, me ponía atrás en las patas y el tipo me llevaba cuesta arriba en la avenida y nos tirábamos en la silla entre los autos en bajada. Moría de amor por él, platónicamente mal. Me dejaba en la puerta de mi casa después", continuó.

Por último, lamentó que Pablo no vaya a escuchar la canción, ya que falleció recientemente: "Me enteré. No llegó a escucharla y me apena de verdad. Me entusiasmaba la idea de que él sepa".

Embed solo lali te puede escribir un tema dedicado a un barrabrava de huracan que en su niñez fue su amor platonico pic.twitter.com/CeMo6wd34O — sofi (@lalibydiva) April 21, 2025

Lokura, el nuevo videoclip de Lali inspirado en un barra de Huracán