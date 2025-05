12 canciones de Lali Espósito debutaron en el Top 100 de Spotify: de cuáles se trata

La cantante Lali Espósito lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama y rápidamente consiguió colocarse como una de las artistas más escuchadas en Spotify Argentina con 12 de los 15 temas nuevos .

Según se pudo observar en la propia plataforma Spotify, No vayas a atender cuando el demonio llama debutó con un total de 1.687.686 reproducciones . Pero eso no fue lo único, sino que Lali se convirtió en la artista más escuchada del día en Argentina y la canción Plástico ingresó al Top 10 de nuestro país.

Además, consiguió que 12 de las 15 canciones ingresen al denominado Top 200 de Spotify Argentina, aunque todas se posicionaron por encima del puesto 100. El orden fue el siguiente: Plástico feat. Duki (10°), Lokura (21°), Mejor que vos feat. Miranda! (23°), Tu novia II (25°), 33 feat. Dillom (27°), Morir de amor (31°), No me importa (34°), Sexy (41°), Popstar (42°), No hay héroes (49°), Fanático (52°) y Pendeja (56°).

De esta manera, las únicas tres canciones de Lali Espósito que no consiguieron meterse en el Top 200 fueron Sensacional éxito, Perdedor y Fin de transmisión. Esto no hace más que confirmar el gran momento de la artista y el gran número de seguidores que ha conseguido luego de su incursión en la música en 2014 con su disco debut A bailar.

Lali Espósito anunció su gira por todo el país: "Manija mal estoy"

Se acabó la espera: Lali Espósito lanzó su nuevo disco No vayas a atender cuando el demonio llama y tras ello, anunció una gira por todo el país. " Manija mal estoy", aseguró después de dar el anticipo.