Lali Espósito reveló cómo fue el día que la secuestraron junto a su equipo: "Negociaron la liberación"

Entre varias cosas que le pasaron, Lali eligió contar esta historia en el interior del país, aseguró que "tengo que ser cuidadosa de contar esto", y "no puedo decir adónde fue", y remarcó: "Una vez nos secuestraron en un pueblo y a la hora me liberaron a mi, y al rato a los bailarines".

La situación se dio en un lugar y escenario "lleno de bichos", que la novia de Pedro Rosemblat detalló como "vinchucas" y reveló: "Sufrí un ataque de pánico en vivo por los bichos que tenía adentro de la ropa". A lo que la vedette aseguró: "Es una película de ciencia ficción".

LALI ESPÓSITO Y MORIA CASÁN EN PICNIC EXTRATERRESTRE | NAVE NODRIZA 8.7 | PROGRAMA COMPLETO

Espósito detalló: "Habíamos hecho 5 o 6 canciones, y los músicos no podían tocar, yo abría la boca y se me llenaba de bichos... fue un loco. Y nos bajamos del escenario". Ahí remató: "Nos encerraron a todos en los camarines, donde terminé gritando y logré que liberen a mi equipo y pudimos irnos".

Las famosas recordaron durante 1 hora y media sus giras y programas por todo el país, y Moria no se quedó atrás: "Me he quedado muchas veces en hoteles alojamiento". Además recordó las épocas de la dictadura cuando hacía gira por el interior con el capocómico Pelele y aseguró: "Llegábamos y estaba la faja de clausura en el teatro y terminábamos actuando en una plaza".