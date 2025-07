La Voz Argentina: La Sole ya eligió al "posible ganador" de esta edición tras su audición a ciegas

Embed - Jaime Muñoz Cantos - "Desencuentro" - Audiciones a ciegas - La Voz Argentina 2025

Para sorpresa de muchos, Jaime es padre de una bebé de 19 días y, además, es boxeador: “Me gusta mucho el deporte, boxeo, competencias internacionales y nacionales, me lo he tomado muy a pecho”.

Luego de las devoluciones del jurado, el joven tuvo que elegir con quién irse y confesó que tenía pensado irse con uno de ellos, pero que en ese momento cambió de opinión, según él mismo contó. Se fue con el team Lali y La Sole lo halagó: “Te llevaste al posible ganador de La Voz Argentina, te lo digo hoy”.

“Guarda, porque como bien dice La Sole, ¿quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina? Acordate de esta carita“, agregó Lali. ¿Se llevará el premio mayor?

Soledad Pastorutti enfrentó a Lali Espósito en La Voz Argentina 2025: "No me hagas sentir una estúpida"

Un participante de La Voz Argentina se presentó con Prisionero de Miranda! y deslumbró al jurado a tal punto que logró que todas las sillas se dieran vuelta. Soledad Pastorutti y Lali Espósito pelearon para llevarse el talento a su equipo, pero el enojo escaló. “No me hagas sentir una estúpida”, disparó la santafesina.

Alan Lez se presentó a las audiciones a ciegas y logró que todos lo destacaran, pero Luck Ra fue vivo y bloqueó a Miranda!, los creadores de la canción que él eligió cantar. De ese modo, ya no tenían posibilidades para pelear. Solo quedó el cordobés en la pelea con la Sole y Lali.

¿Cómo fue? La exprotagonista de Casi Ángeles, picanteó con un comentario porque pensó que Soledad había sido la del bloqueo: “Ahora tengo que pelear... pensé que no te ibas a dar vuelta. Me da un poco de ilusión, vamos a ver ahora, o sea que vos y yo peleamos”.

Fue entonces que la folklorista comenzó a seducir: “Siento que no tengo muchas chances, porque a lo mejor pensás que no podés, pero yo voy a pelear para que estés en mi equipo, porque no tengo una voz como la tuya y siento que va a estar buenísimo”.

Y Lali disparó: “Yo lo que veo en Sole es una desesperación lógica porque se gastó el bloqueo. Necesito que estés en este equipo, necesito que este año salgamos campeones juntos. La campeona ya salió alguna vez, este país necesita una nueva campeona de La Voz Argentina”.

Y la Sole respondió: “Te juro que yo me apuré porque vi que ellos iban a apretar y necesitaba ganarles de mano. No me hagas que me sienta una estúpida... Lo voy a volver a ganar con él”. En la última frase se refirió a sus tres campeonatos en el programa y un subcampeonato. Sin embargo, el participante se fue con Lali.