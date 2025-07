Soledad Pastorutti enfrentó a Lali Espósito en La Voz Argentina 2025: "No me hagas sentir una estúpida"

¿Cómo fue? La exprotagonista de Casi Ángeles, picanteó con un comentario porque pensó que Soledad había sido la del bloqueo: “Ahora tengo que pelear... pensé que no te ibas a dar vuelta. Me da un poco de ilusión, vamos a ver ahora, o sea que vos y yo peleamos”.

Fue entonces que la folklorista comenzó a seducir: “Siento que no tengo muchas chances, porque a lo mejor pensás que no podés, pero yo voy a pelear para que estés en mi equipo, porque no tengo una voz como la tuya y siento que va a estar buenísimo”.

Y Lali disparó: “Yo lo que veo en Sole es una desesperación lógica porque se gastó el bloqueo. Necesito que estés en este equipo, necesito que este año salgamos campeones juntos. La campeona ya salió alguna vez, este país necesita una nueva campeona de La Voz Argentina”.

Y la Sole respondió: “Te juro que yo me apuré porque vi que ellos iban a apretar y necesitaba ganarles de mano. No me hagas que me sienta una estúpida... Lo voy a volver a ganar con él”. En la última frase se refirió a sus tres campeonatos en el programa y un subcampeonato. Sin embargo, el participante se fue con Lali.

Estalló el escándalo por acomodo en La Voz Argentina

La Voz Argentina, la nueva apuesta de Telefé tras el término de Gran Hermano, tuvo su estreno el lunes y ya le adjudicaron acusaciones de acomodo. Según trascendió en redes sociales, la participante Nina Ventre tendría conocidos en la producción que le garantizarían llegar a las instancias finales del reality show.

La joven oriunda de La Plata fue una de las elegidas durante el primer programa. Con un look pop para su interpretación de Latin Girl de Emilia, Ale Sergi y Juliana Gattas bloquearon a Lali para que la postulante no terminara en su equipo. En consecuencia, y por elección natural, la aspirante se inclinó por el dúo exponente del pop.

En el streaming Giro 360° aseguraron que ella tiene conocidos en la producción. "Está arregladísima, tenemos contactos de primera mano que nos confirmaron que tiene amigos en Telefé. Además es cantante, lo que no es la idea de La Voz", contó una de las panelistas.

Su compañero de transmisión ratificó el dato de que Ventre conocería gente dentro del canal y agregó: "Me confirman que seguiría adelante en las rondas que se vienen en el reality".

Y fueron más a fondo, involucrando a uno de los jurados del programa. "Alejandro Sergi está comprometido con esta causa. Nuestra informante nos confirmó que Valentina Ventre llega hasta la final de La Voz Argentina", concluyó.