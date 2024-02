Lionel Messi Antonela Roccuzzo Instagram @leomessi

En diálogo con Para Ti, la numeróloga predijo lo que le pasará: “El campeón del mundo y la belleza de Antonela en cualquier momento vamos a estar conectando con la noticia de un nuevo embarazo”. ¿Se dará?

Fue en la entrevista con Migue Granados que Messi dijo que le gustaría ser padre nuevamente y que con Antonela Roccuzzo tienen en mente traer a un nuevo hijo, pero esta vez que sea mujer. Sin embargo, habían dicho que no lo están buscando.

Lionel Messi y una cara desconocida que reveló Luis Suárez: "Ni te le acerques"

La amistad entre Lionel Messi y Luis Suárez siempre fue de las más destacadas porque, además de su gran vínculo, sus familias tienen buena relación. Pero se conocen hace tantos años que ya saben lo uqe al otro no le gusta y fue el uruguayo quien contó qué es lo que no le gusta al rosarino.

Reveló que está muy feliz de haberse juntado con él nuevamente: “Cuando yo llegué él no tomaba mucho mate. Pero ahora que volví a juntarme con él mejoró muchísimo. Habrá aprendido conmigo”. Esto lo contó en el programa La Mesa de los Galanes.

Fue entonces que no se lo guardó y reveló: “Te llevás tan bien que lo conocés. Si sabés que está de mal humor, no te le acerques. Yo no soy ningún boludo tampoco. Sé cuándo está de mal humor, cuándo está de buen humor”.