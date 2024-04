La secuela de la película Smile llega a los cines: cuándo se estrena

Pero esto no fue lo único, sino que agregaron la trama de la película: "Sigue a una estrella del pop y cómo la maldición se extiende entre sus fans". Vale recordar que en la primera entrega se necesitaba "contagiar" a otra persona para sobrevivir, aunque esto era algo momentáneo teniendo en cuenta que no existía forma de no morir si se contraía la maldición.

Kyle Gallner película Smile Kyle Gallner, el único actor confirmado para la secuela de Smile. Redes sociales

Por el momento, hay varios actores y actrices confirmados para la secuela, aunque solo uno de ellos repite su rol de Smile. De esta manera, Kyle Gallner volverá a interpretar a Joel, mientras que se suman Naomi Scott, Lukas Gage, Rosemarie DeWitt, Dylan Gelula, Raúl Castillo y Miles Gutierrez-Riley.