La película erótica perdida de Víctor Maytland que desvela a los coleccionistas

Puede encontrarse en internet su portada, en la que se ve a una mujer desnuda en actitud sexual. Sobre ella, más pequeños, se ve a Pedro Picapiedra y a Pablo Mármol. El primero de ellos censura la foto con una brocha con pintura y el mensaje "No son dibujitos". Más abajo, otra leyenda aclara la naturaleza de la película: "Rocomedia con sexo explícito".

Al estilo de otras de sus obras, como Las tortugas mutantes pinjas o Los porno sin son, Los Pinjapiedras se presenta como una parodia, en este caso del tradicional dibujito de Hanna & Barbera que marcó a varias generaciones.

Se trata de una joya perdida para los coleccionistas que buscan con ahínco entre VHS abandonados para dar con esta película que ya es una obsesión para muchos.

"El incunable es Los Pinjapiedras, también de Victor Maytland, una parodia de Los Picapiedra que no hay copia. Si alguien la tiene que por favor me contacte, porque además no la vi", pidió en una entrevista realizada en 2020 en Radio Cantilo Hernán Panessi, autor de Pornopedia: la Gran Enciclopedia Ilustrada del Porno.

Por su parte, el sitio Raro VHS, especialista en hallazgos extravagantes en viejos casetes que hacen al acervo cultural del país, sostiene desde hace años, sin éxito, la búsqueda de esta película que conforma la apodada "Trilogía del porno nacional", junto a las dos mencionadas obras de Maytland.

Tal vez, en algún lote perdido de VHS, últimos restos de un videoclub que dejó atrás sus momentos de gloria, una copia de esta película aguarde a ser encontrada.

Murió Víctor Maytland, histórico director del cine porno argentino

Maytland, cuyo verdadero nombre era Roberto Sena, tenía un tumor cerebral y había sufrido un ACV en 2021. Falleció en la Clínica de la Esperanza del barrio de Villa Santa Rita, donde había sido internado de urgencia hace dos días después de que se agravara su estado de salud.

El director comenzó su carrera dentro del "cine tradicional". A fines de la década de 1960 integró el Grupo Cine Liberación, además de colaborar con Pino Solanas y Armando Bó. En televisión trabajó en la producción de éxitos como Feliz Domingo y Calabromas.

Más adelante se especializó en el cine XXX, género del que fue un precursor en nuestro país. "Al principio fue un poco duro. En especial porque mis hijas adolescentes estaban de novias, y tenían miedo de qué iban a decir las familias de los novios. Cuando todos se empezaron a dar cuenta de que en el cine porno no hay nada raro, lo fueron aceptando", confesó sobre sus inicios.

Maytland, considerado el "padre" del cine porno argentino, trabajó en más de 150 películas como director, guionista, intérprete y productor. Sus producciones incluyen Gozando por un sueño, El club del deseo, Tango sex, Porno debutantes y Las tortugas mutantes pinjas.