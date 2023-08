La nueva Tortugas Ninja corona el gran año del cine de animación

Tortugas Ninja: caos mutante Del eterno adolescente Seth Rogen, una nueva generación de héroes surgirá… de las alcantarillas. No te pierdas el nuevo tráiler de Tortugas Ninja #CaosMutante. ¡Solo en cines este 10 de agosto! Paramount Pictures





Pasaron 15 años de ese episodio. Los cuatro hermanos viven en Nueva York literalmente abajo de la ciudad. Tienen prohibido salir al mundo exterior por orden de su padre, pero una situación los empuja a actuar y revelarse como un grupo de héroes con grandes conocimientos de artes marciales. Allí es donde todo comienza a complicarse en una explosión de texturas, formas, colores y pizza.



La buena noticia de la película, además del estilo de animación único que crearon para este largometraje, es que vuelven a las bases, a esas primeras historias en los comics y en la serie animada y lejos de las complejas adaptaciones a nivel visual y narrativo que presentó Michael Bay. Con dirección de Jonathan Liebesman (Tortugas Ninja, 2014) y Dave Green (Tortugas Ninja 2: fuera de las sombras) después, los dos largometrajes live action presentaron a unas tortugas ninja más adultas, con mucho gimnasio encima y exceso de explosiones, persecuciones y cosas de las que disfruta el director de Transformers. También se aleja del tono infantil de las ultimas series animadas, que apuntaban a un consumo para los más chicos de la casa. Aquí encuentra el punto justo entre un drama de adolescente, pero sin escatimar en acción de la buena y una especie de coming of age verdoso.

Otros puntos altos de la película son su elenco, desde Ice Cube (Superfly) hasta Jackie Chan (Splinter) pasando por Paul Rudd (Mondo Gecko) y John Cena (Rocksteady), una buena lista de nombres para darle la voz a personajes característicos del universo TMNT (Teenage mutant ninja turtles) que también tienen una participación activa, aunque en muchos casos cortita, pero le dan espacio a que todos hagan su parte. La música compuesta por Trent Reznor es otro de los grandes elementos del film junto al increíble soundtrack que le da el toque callejero, más rap de los 90s. Una apuesta completa para recuperar una franquicia importante de muñecos, merchandising y diferentes productos audiovisuales (no es casualidad que esta semana se haya anunciado el videojuego TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: THE LAST RONIN).



Entre Spider-Man: a través del spider-verso y The First Slam Dunk, el formato ha encontrado exponentes valiosísimos ya que mediante franquicias con público propio y muy populares, se acentó como protagonista del mercado de estrenos para cines con muy buenas calificaciones en general y destacables rendimiento en taquilla. Además, todas estas proporcionan nuevas maneras de entender el formato, más dinámicas, con búsquedas profundas y procesos distintos. Sin dudas, la evolución a lo que venía ofreciendo Pixar, líder indiscutido durante muchos años y que hoy se ve rodeada de una oferta mucho más nutrida. Torgutas ninja: caos mutante llegó para coronar otro gran año del cine de animación. ¡Cowabunga!