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La nueva declaración de Messi a Sofi Martínez que ilusiona a todos en la previa a la final

Un intercambio cargado de simbolismo marcó otra jornada previa al duelo de la Copa del Mundo.

Un nuevo cara a cara entre el capitán argentino y la periodista depotiva dejó tela para cortar.

Un nuevo cara a cara entre el capitán argentino y la periodista depotiva dejó tela para cortar.

La Selección argentina volverá a disputar una final del Mundial 2026 y, en la previa del duelo decisivo ante España, una nueva charla entre Lionel Messi y Sofi Martínez se convirtió en uno de los momentos más comentados por los hinchas. El capitán argentino dejó un mensaje cargado de ilusión y emoción luego de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra, en una entrevista en la que volvió a mostrarse cercano, relajado y con la misma complicidad periodística que ya había marcado un momento histórico antes de la final de Qatar 2022.

Messi sería el primer futbolista en arrancar como titular en tres finales mundialistas.
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En el diálogo, Messi les envió un mensaje directo a los argentinos: "Que lo sigan disfrutando y viendo de esta manera. Hoy conseguimos lo que queríamos desde el principio, estar hasta el último día, jugar la final. Sé que salió mucha gente a festejar a la calle, en el Monumento, en el Obelisco y por todos lados. Que sea lo que Dios quiera". Sus palabras reflejaron la satisfacción por haber cumplido el gran objetivo del plantel y, al mismo tiempo, transmitieron prudencia antes del encuentro decisivo.

El instante que más repercusión generó llegó cuando Sofi Martínez recordó la canción que suele cantar la Scaloneta tras cada victoria. La periodista comenzó la frase con "Por Malvinas, por el Diego y...", y Messi, entre risas, completó inmediatamente: "Por la última de Leo".

La entrevista también reforzó el vínculo de respeto entre Messi y Sofi Martínez, luego de que semanas atrás el propio capitán desmintiera con humor los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta distancia con la periodista.

En aquella oportunidad le dijo: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo", dejando en claro que nunca existió ningún conflicto. Esa naturalidad volvió a verse tras la semifinal y terminó regalando otra postal que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos.

Sofi Martínez habló con Messi post partido.

Sofi Martínez habló con Messi post partido.

Mia Khalifa estalló contra Messi tras el partido de Argentina vs. Inglaterra

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 también provocó una fuerte repercusión fuera del ámbito deportivo. Mia Khalifa, ex actriz de cine para adultos, volvió a apuntar contra Lionel Messi después de perder una apuesta que había realizado a favor de Inglaterra en la semifinal.

Antes del encuentro, Khalifa había anticipado públicamente su pronóstico y explicó que apostaría por una victoria inglesa. Incluso escribió que prefería ver a Inglaterra disputar la final antes que seguir viendo a Messi en el torneo. Tras la remontada argentina, reconoció haber perdido dinero y volvió a cuestionar al seleccionado campeón del mundo, al que acusó de beneficiarse con un supuesto "juego sucio", sin aportar pruebas que respaldaran esa afirmación.

Entre sus publicaciones más comentadas, la influencer sostuvo: "Prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España antes que ver a Messi un minuto más en este Mundial", además de ironizar sobre el arbitraje con otra frase que también se viralizó: "Y el Oscar es para... FIFA".

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