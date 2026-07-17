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17 de julio de 2026 Inicio

¿Se lo lleva Messi? Se filtró una pista sobre el ganador del Balón de Oro antes de la final del Mundial 2026

Aumentaron las repercusiones en las plataformas digitales tras un llamativo movimiento de la organización que entrega el premio.

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Una publicación del Balón de Oro llamó la atención.

Una publicación del Balón de Oro llamó la atención.

Las redes sociales estallaron tras una sorpresiva publicación que encendió el debate de cara a la definición del Mundial 2026. La cuenta oficial del Balón de Oro revolucionó las redes sociales al lanzar una aclaración regulatoria que sacudió los pronósticos previos. A muy pocos días del partido decisivo entre la Selección argentina y España, este llamativo movimiento virtual asoma como el factor clave para inclinar la balanza sobre el próximo dueño del trofeo individual más prestigioso del planeta fútbol.

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Ante una pregunta recurrente en los fanáticos del fútbol, desde la organización dieron una respuesta contundente que alimentó la expectativa por la posibilidad de que Lionel Messi gane su noveno Balón de Oro.

La pista que dieron por el Balón de Oro

La gran polémica digital se desató cuando el perfil institucional del galardón lanzó un posteo en Twitter en el que confirmó explícitamente que un futbolista que se desempeña fuera de Europa puede quedarse con el premio. Con una pregunta tan simple como reveladora, la organización remarcó que no existe ninguna norma geográfica que impida que la prestigiosa estatuilla sea entregada a un jugador que compita en otras latitudes del planeta.

Esta aclaración de las reglas del juego fue interpretada de inmediato por la crítica internacional como un guiño directo de cara al gran partido del domingo, donde Messi, futbolista de Inter Miami, tiene la posibilidad de alzar el trofeo. El recordatorio en la publicación de que los límites geográficos no pesan en la votación generó una enorme repercusión en el ámbito deportivo a nivel global.

La inminente definición de la Copa del Mundo no solo consagrará a la mejor selección del planeta, sino que también inclinará la balanza de manera definitiva en la carrera por los premios individuales. En una edición que se presenta sumamente abierta, el desenlace del choque en la gran cita del domingo asoma como el factor determinante para elegir al próximo dueño del trofeo, metiendo a los protagonistas en una disputa directa que encendió las alarmas internacionales.

Para los argentinos no existen dudas sobre el impacto que tendría una victoria en el encuentro decisivo. Si Lionel Messi conquista este Mundial a los 39 años, sumando otro hito histórico a su legendaria campaña, será muy probablemente el ganador de esta edición.

Por el contrario, el panorama no se vislumbra con tanta claridad si España es la que logra quedarse con el campeonato. En caso de una victoria de la Roja, la consideración de los especialistas se dividiría: por un lado se posiciona el joven Lamine Yamal, quien aspira a la doble corona de Liga y Mundial, mientras que por el otro emergerá con fuerza la figura de Rodri, un futbolista sumamente valorado por la crítica que ya supo adjudicarse este prestigioso reconocimiento hace dos ediciones.

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