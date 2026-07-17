La impactante premonición de Messi en 2005 que se cumplirá en la final del Mundial 2026 Una vieja frase del capitán argentino vuelve a cobrar sentido a horas del partido más importante. La cita del domingo podría consagrarlo con una marca histórica en su carrera. Por Agregar C5N en









Messi sería el primer futbolista en arrancar como titular en tres finales mundialistas. Redes sociales

Una declaración que Lionel Messi dio hace más de 20 años volvió a hacerse viral entre los fanáticos en la previa de la final del Mundial 2026 ante España. En diciembre de 2005, cuando apenas tenía 18 años y daba sus primeros pasos en el primer equipo de Barcelona, el rosarino expresó un deseo puntual sobre su futuro deportivo que hoy está a horas de convertirse en realidad.

En diálogo con la agencia EFE, en el marco de la previa al Mundial de Alemania 2006, Messi fue consultado sobre sus aspiraciones de cara a esa cita mundialista y dejó una frase que hoy suena con fuerza entre los seguidores de la Selección: "Sería lindo un Argentina-España en la final del Mundial. Estaría bueno disputar la final con mi país y hacerlo contra el país donde estoy jugando". En ese entonces, dicho cruce solo podía concretarse si ambas selecciones alcanzaban la instancia decisiva del torneo.

Pese a eso, aquella posibilidad no se dio ya que el equipo dirigido por José Pekerman quedó eliminado en cuartos de final ante el local por penales, mientras que España cayó en octavos frente a Francia. Aquella misma entrevista también reflejaba la mentalidad de un Messi adolescente, todavía en pleno proceso de formación futbolística. "Tengo 18 años y recién empiezo en esto. Me queda mucho camino por recorrer y muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, el manejo con la pierna derecha", había explicado en ese momento.

Veintiún años después de aquella declaración, el capitán de la Albiceleste tendrá finalmente la oportunidad de cumplir su vieja predicción, en un partido que representa el más importante del fútbol internacional. La final se disputará este domingo 19 de julio, a las 16, hora argentina, en el New Jersey Stadium de East Rutherford, y marcará además el cierre de la primera edición mundialista jugada bajo el nuevo formato de 48 selecciones de la FIFA.

Regenerado con IA El impresionante récord de Messi con la final del Mundial 2026 Con 39 años recién cumplidos, Lionel Messi llevó a la Selección argentina a su tercera final en las últimas cuatro ediciones del Mundial, una marca que refleja su vigencia dentro del máximo nivel competitivo. De confirmarse su titularidad este domingo ante España, el capitán argentino alcanzaría un logro inédito en la historia del fútbol, ya que sería el primer futbolista en arrancar como titular en tres finales mundialistas.