La moda de la noche del verano: Lali Espósito combinó una microbikini con su piloto verde

En esta foto, la cantante se mostró en el espejo de su camarín vistiendo un corpiño de microbikini en un tono verde neón, con detalles de frunces y aberturas . Complementó su look con una bombacha negra semitransparente de lencería. Sobre estas piezas, sumó un piloto translúcido en color verde que hizo juego con el corpiño. Su look se completó con un maquillaje impactante que incluyó glitter plateado en los párpados y un delineado cat eye pronunciado. Como detalle final, la actriz eligió una manicura XL en un tono de verde que hizo juego con el resto de su look.

Junto a esta foto, Lali Espósito dejó un emotivo mensaje de fin de año para sus seguidores, reflexionando sobre la importancia del arte, el trabajo y las amistades en su vida. “Una vez más (por vez número 1000 millones) confirmé que el arte, el trabajo y los amigos son un remanso en este mundo enloquecido. Gracias siempre a todos los que me dan su amor y apoyan a mí y a mi trabajo así”, escribió. La publicación no solo llamó la atención por su estilo y glamour, sino también por su mensaje y así se lo hicieron saber sus fans, quienes dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando a la artista.

Mery del Cerro mostró la microbikini de moda con un estampado selvático

Mery del Cerro es conocida por su fanatismo por las microbikinis estampadas y en su última publicación en Instagram lo reafirmó. La reconocida modelo y actriz, sorprendió a sus seguidores con un traje de baño con colores que contaron con una inspiración selvática. Siempre al tanto de las últimas tendencias, compartió en sus redes sociales un look que anticipa el verano con un diseño superchic y a la moda.

En su perfil de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores, la modelo mostró su traje de baño de dos piezas, destacando por su estampado tropical que incluye palmeras y aves exóticas. El corpiño de molde triangular y sencillo está adornado con pequeñas arandelas metálicas plateadas, mientras que la bombacha colaless, de diseño diminuto, posee tiras ajustables a los lados que se atan en moños, aportando un toque distintivo al conjunto.

Además de la elección de este look, Mery del Cerro no dejó de lado su maquillaje, el cual fue elegido de manera adecuada para la ocasión. Optó por sombras en tonos marrones y máscara de pestañas en negro intenso, complementado con un sutil rubor en las mejillas y un labial rosado mate. Esta combinación no solo realzó su look de verano, sino que también hizo visible su gusto por la moda actual.

