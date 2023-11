Lali Espósito mostró el color de microbikini que promete ser la moda en el verano

Lali Espósito se sumó a la moda de las microbikinis XS y eligió el tono lima para marcar tendencia. La cantante se mostró frente al espejo con un look que incluyó un make up con glitter, combinando todos los elementos que se encuentran de moda en este cierre de la temporada. Además de estar pasando un gran momento musical, la artista también se luce con sus outfits.

Lali Espósito microbikini verde Instagram

“Hablamos y hablamos de amor...”, escribió en el texto de la publicación. El posteo sumó miles de "me gusta" por parte de sus fans, como así también una gran cantidad de comentarios elogiando su look.

Graciela Alfano causó furor tras mostrarse con una microbikini blanca ideal para el verano

Graciela Alfano publicó un reel vistiendo una microbikini blanca a tono con la moda del momento. La ex Vedette eligió un diseño que se encuentra entre las máximas tendencias de la temporada. En este video se la pudo ver desde la cabeza a los pies repasando su look para compartirlo con sus seguidores.

La actriz se encuentra en Punta del Este descansando y dio un adelanto de las tendencias del verano 2024. Recostada en una reposera disfrutó del sol con este look que marca tendencia. Para este video eligió una microbikini blanca y unas gafas de sol. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto con tiras en los costados de la cadera.

Graciela Alfano microbikini blanca Instagram

“Todavía crees que después de los 50 no vale la pena? Primero llegá y después me contas. Hay mucho para explorar! #nuevalongevidad”, escribió en el texto de la publicación. Este video se viralizó en las redes sociales y sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look.