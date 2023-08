La microbikini bicolor que mostró Nathy Peluso y es ideal para la temporada de verano

La artista aprovecha el tiempo entre cada show para descansar en los paisajes más increíbles que cuentan los lugares que visita con su música. Así es que pasó la tarde con amigos visitando distintas playas, en las que se mostró con looks de verano que impusieron su estilo. A orillas del agua y sobre una pequeña colina, se la pudo ver vistiendo una microbikini verde con detalles en azul , una de las tendencias de la temporada, acompañada por un sombrero de mimbre y, en otra foto, con un pareo blanco. El conjunto que eligió contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha cavada con tiras en los costados de la cadera ajustables en forma de moño.

Nathy Peluso continúa sorprendiendo a sus fans, no sólo con su música sino también con sus looks, y estos elogian sus outfits en este viaje y en sus shows dejándole miles de "me gusta" en sus posteos y cientos de elogios como comentarios. La publicación en pocas horas sumó miles de reacciones y de esta forma reafirma su lugar de referencia en la moda.

Dua Lipa se lució con un vestido para combinar con una microbikini tendencia del verano

Dua Lipa volvió a marcar tendencia y en esta ocasión lo hizo al lucir un vestido transparente que dejó ver parte de su microbikini. La artista posó con un modelo celeste que dejó a la vista un traje de baño cavado que combinó con una cartera Chanel

La cantante recorrió varias playas de Europa como parte de sus vacaciones. En su cuenta de Instagram se la pudo ver paseando por distintos destinos paradisíacos.

Luego de visitar Grecia, se encuentra ahora en Ibiza, España, en donde se mostró vistiendo un vestido transparente con tonalidad celeste de mangas largas acampanadas y sectores calados. Además, se pudo ver parte de una de sus microbikinis favoritas. El conjunto contó con un corpiño triangular XS con breteles finos y bombacha colaless.

A su look le agregó un par de sandalias metalizadas plateadas con plataformas XL y un taco rectangular. Además, también le sumó una minibag Chanel estilo cofre de estampado Vichy en rosa y blanco con detalles metálicos dorados. Para completar su outfit, eligió un par de anteojos de sol negros rectangulares sin marco. La cantante continúa marcando tendencia tanto en la música como en la moda y en su Instagram están las pruebas.