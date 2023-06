La jugada de Camila Homs contra Rodrigo De Paul en el Bailando 2023

En un principio, la modelo aseguró que no iba a participar porque no le daban los horarios para ensayar. Entonces la producción los redujo y acomodó al gusto de ella, ahí fue cuando aceptó y puso una serie de requisitos para su participación. Además, aseguran que es la mejor paga.

Al confirmarse su presencia, el futbolista accionó con una medida que no le permitía hablar de él ni llevar a sus hijos al programa, así como no estuvieron en la consagración del Mundial Qatar 2022. Es por eso que Homs activó con una estrategia.

"Los managers de Camila, que son íntimos amigos de Marcelo Tinelli, hicieron los arreglos para que ella esté en el Bailando. Dicen que va a ser nada más por un mes. Tinelli ya pensaba que Camila iba a hablar de De Paul, de Tini Stoessel. Pero Rodrigo dijo 'no' y le puso un bozal legal", contó Pallares en Socios del Espectáculo.

Pero cuando todo parecía perfecto para el campeón del mundo, Pallares agregó: "Igual, tenemos malas noticias para Rodrigo De Paul. El entorno cercano de Camila habría dicho que si ella no puede hablar en el Bailando, que si ella no puede mostrar a los hijos, que si ella no puede mencionar nada, tal vez gente de su familia, tal vez su papá pueda salir al aire en el Bailando. Tal vez pueda ir a la tribuna".

Rodrigo De Paul se mete en el Bailando 2023 y desafía a Camila Homs

La paz entre Rodrigo De Paul y Camila Homs parecía extenderse, pero puede llegar a tener fin. El futbolista se encuentra viviendo en España, lejos de sus hijos y su expareja, pero lo curioso es que está al tanto de todo lo que sucede. Por eso tomó una medida ante la participación de ella en el Bailando 2023.

La cautelar detalla: "Hacer saber a la señora Camila Nicole Homs que deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar mencionar en forma figurada o de cualquier manera en medio gráfica, radiales, televisivos, redes sociales, portales de internet y plataformas digitales de streaming".