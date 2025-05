La increíble predicción en Gran Hermano que anticipa la nueva eliminada

Lotería de la Ciudad denunció al ex Gran Hermano Lisandro Navarro por promocionar juego ilegal en redes

Tras esto, Juan Pablo liberó a Bartolo y la mascota fue derecho hacia Lourdes, lo que provocó que el cordobés empiece a gritar: "¡No! ¡Lulú no!". Lo llamativo de esto es que justo coincide con lo que dicen las encuestas, ya que posicionan a la marplatense como favorita para irse de por sobre Eugenia, Katia, Luz y Selva.

Embed Según Bartolo, Lourdes sería la próxima eliminada de #GranHermano pic.twitter.com/PHXfybtkIs — TRONK (@TronkOficial) May 26, 2025

En caso que Lourdes Ciccarone deje Gran Hermano 2024-25, los participantes podrían optar por realizar esto cada semana hasta la final, o hasta que Juan Pablo sea eliminado. De igual manera, hay grandes chances de que no se dé el resultado, ya que hay dos participantes que no participaron del juego y el perro no tuvo todas las opciones.

Inminente ingreso a Gran Hermano: llegan nuevos participantes para cambiar el juego

La casa de Gran Hermano 2024-25 sufrirá un nuevo cambio al contar con el ingreso de ocho nuevos participantes, algo que podría arruinar el juego de forma definitiva y a tan solo semanas para la final del reality show de Telefe.