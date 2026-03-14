La impresionante transformación de Margot Robbie: dejó a todos con la boca abierta

Una aparición en un importante evento de moda reveló una nueva imagen que marca el cierre de una etapa estilística reciente.

La actriz australiana Margot Robbie volvió a captar la atención del mundo del espectáculo y la moda tras mostrar una impactante transformación estética, marcada principalmente por un nuevo corte de cabello tipo “lob” con flequillo completo y raya lateral . La artista presentó esta imagen renovada durante el desfile ready-to-wear de Chanel en la Semana de la Moda de París, uno de los eventos más importantes del calendario fashion internacional.

El cambio refleja un giro hacia una imagen más contemporánea dentro del mundo de la moda.

Su aparición coincidió con el final de una etapa estética vinculada a la promoción de Wuthering Heights.

La actriz australiana presentó un corte de cabello tipo lob con flequillo, muy distinto al estilo que venía mostrando.

Margot Robbie sorprendió con un nuevo look durante un desfile en la Semana de la Moda de París.

Su aparición en la capital francesa no pasó desapercibida. Además del cambio en su cabello, la actriz acompañó el nuevo estilo con un look casual compuesto por jeans y una camiseta transparente , combinado con accesorios de la firma Chanel , entre ellos un bolso Chanel 25 y los clásicos zapatos de punta contrastante de la marca.

La transformación también marca un cierre simbólico de la estética que había adoptado durante la promoción de Wuthering Heights . En esa etapa, la intérprete había construido una imagen inspirada en el romanticismo gótico de la obra de Emily Brontë, con vestuarios dramáticos, corsés y accesorios que evocaban la atmósfera literaria de la historia.

El elemento más visible del nuevo estilo de Margot Robbie es su cabello. La actriz optó por un corte tipo “lob” (long bob) acompañado por un flequillo completo y una raya lateral , un diseño que aporta un aire moderno y que se distancia de la imagen que venía construyendo en sus últimas apariciones públicas.

Margot Robbie sorprendió con un nuevo look durante la Semana de la Moda de París.

El cambio se completó con un estilismo relajado pero sofisticado , compuesto por jeans y una camiseta transparente , un conjunto que contrastó con la estética más elaborada que había caracterizado su presencia en eventos recientes. Para complementar el look eligió accesorios de la casa francesa Chanel , entre ellos un bolso Chanel 25 y los clásicos zapatos de punta contrastante , dos piezas emblemáticas de la firma.

La transformación adquiere mayor significado si se observa el contexto estilístico de los meses anteriores. Durante la campaña promocional de Wuthering Heights, la actriz había adoptado una imagen inspirada en el universo romántico y oscuro de la novela de Emily Brontë. Vestidos con corsés, telas dramáticas y accesorios intensos formaron parte de una propuesta estética pensada para reforzar la atmósfera literaria de la historia.

Uno de los momentos más recordados de ese período ocurrió durante el estreno de la película en Australia, cuando Robbie apareció con un vestido etéreo de inspiración náufraga, caracterizado por mangas translúcidas, un corsé ajustado y una falda semitransparente con detalles desgarrados. Aquel estilismo, acompañado por joyas llamativas, reforzaba la impronta romántica y oscura que dominó su imagen pública durante esa etapa.

Margot Robbie look lob (1) El cambio de imagen de la actriz australiana marcó el cierre de su etapa estética vinculada a la promoción de Wuthering Heights.

La reciente aparición en París, en contraste, marca una transición hacia un lenguaje visual más contemporáneo. El nuevo look no solo evidencia una modificación en su estilo personal, sino que también representa el final de una narrativa estética cuidadosamente construida a través de la moda durante la promoción de su último proyecto.