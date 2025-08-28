IR A
La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

La actriz sorprendió con un rostro renovado, resultado de cuidados estéticos y una vida cotidiana más saludable.

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan

@lindsaylohan

Durante años, la imagen pública de Lindsay Lohan estuvo marcada por altibajos notables, que incluyeron una apariencia más voluminosa atribuida a excesos y procedimientos estéticos. En ese entonces, muchos percibían su rostro hinchado y su contorno menos definido, reflejo de una etapa difícil vinculada al abuso de alcohol y sustancias. Esa fase, bastante alejada del aspecto que exhibe actualmente, resultó inquietante para quienes la seguían desde tiempos del estrellato infantil.

Hoy, su fisonomía evidencia una línea más delgada y armoniosa, lo que impulsa la curiosidad sobre este renacer estético. Algunas fuentes atribuyen el cambio a la disolución de antiguos rellenos excesivos, acompañada de una evidente pérdida de peso, lo que resalta su mandíbula y redefinición facial. A esto se suma un enfoque en la sobriedad, nutriendo la piel desde el interior y favoreciendo un rostro más firme y luminoso.

En declaraciones recientes, Lohan y su entorno médico descartan procedimientos invasivos. Se mencionan tratamientos como peelings, fillers, botox, tecnologías láser y radiofrecuencia (como Morpheus8 e IPL), en lugar de cirugía plástica. Al mismo tiempo, la transformación va de la mano de una vida equilibrada: alimentación rica en jugos, té verde, semillas de chía, buena hidratación y descanso reparador.

Lindsay Lohan antes y después
La combinación de pérdida de peso, sobriedad y disolución de rellenos ofrece hoy un contorno facial más esculpido.

Lindsay Lohan reveló por qué dejó Hollywood

En el marco del estreno de la secuela Otro viernes de locos, Lindsay Lohan reveló detalles de su nueva vida en Dubái durante su entrevista en Live with Kelly and Mark. Asegura vivir una rutina “muy normal”, lejos del asedio mediático que rodeaba su vida en Hollywood. Valora la privacidad y la tranquilidad, especialmente por la seguridad de su hijo, sin preocupaciones por paparazzis y con un entorno más discreto.

Recuerda su mudanza en 2014 y su compromiso formalizado en 2021 con Bader Shammas, con quien se casó en 2022. Desde entonces, su existencia transcurre en Dubái, donde en 2023 celebró la llegada de su hijo Luai. Durante la entrevista, compartió su faceta maternal con cariño, describiendo la maternidad como “lo mejor del mundo”. Detalló su rutina matinal: té y un diario de gratitud antes de empezar el día junto a su hijo, en plena “fase de dinosaurios”.

lindsay lohan.jpg
Tras su alejamiento de Hollywood y de las grandes producciones, Lindsay Lohan buscó un perfil más bajo en Dubai, donde intentó reconstruir su vida lejos de los escándalos que habían marcado su carrera en Estados Unidos.

Respecto a la película, ambientada años después de la original, la historia cobra un giro inesperado cuando ocurre un nuevo intercambio de cuerpos entre Anna, su hija adolescente Harper y Lily, la futura hijastra. Este caos multigeneracional, protagonizado por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, desata situaciones emocionales que obligan a cada personaje a ponerse literalmente en los zapatos del otro.

