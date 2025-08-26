La impresionante transformación de Jennifer Lopez: muy parecida a Madonna La actriz y cantante sorprendió en el tráiler de Kiss of the Spider Woman con un look rubio, que generó comparaciones con la “Reina del Pop”.







A los 56 años, Jennifer López deslumbró con una transformación que evocó a íconos del pop y del cine clásico. Redes sociales

La presentación del tráiler oficial de Kiss of the Spider Woman generó un gran revuelo por el regreso de Jennifer López al cine, pero sobre todo por su impactante cambio de imagen. A los 56 años, la artista dejó atrás su estilo habitual para lucir una melena rubia que evocó de inmediato la estética de Madonna en la era Blond Ambition de los años 90.

La transformación no pasó desapercibida en redes sociales, donde seguidores de todo el mundo destacaron el parecido con la “Reina del Pop” y también con otras figuras del glamour clásico. Hubo quienes la compararon con Jean Harlow o incluso con Gwen Stefani, subrayando cómo este look potencia la faceta más sofisticada de la estrella latina.

En la película dirigida por Bill Condon, Jennifer López interpreta a Ingrid Luna, una diva de ficción que surge en la mente de un escaparatista gay encarcelado, encarnado por Tonatiuh. En el tráiler se la ve deslumbrante, con vestidos que remiten al glamour de los años 50, reforzando aún más el vínculo estético con íconos de la cultura pop y el cine clásico. El estreno mundial está previsto para el 10 de octubre de 2025, con un relato que abordará temas de amor, supervivencia y vínculos humanos en un contexto carcelario.

JLO - Madonna Jennifer López sorprendió con un look rubio en Kiss of the Spider Woman, generando comparaciones con Madonna y otras divas del cine clásico. La fabulosa casa que Jennifer Lopez y Ben Affleck no pueden vender Lejos del set de filmación, la vida personal de Jennifer Lopez sigue generando noticias. Tras su separación de Ben Affleck, la lujosa mansión que compartieron en Beverly Hills continúa en el mercado inmobiliario sin éxito. La propiedad, puesta a la venta en julio de 2024 por US$68 millones, tuvo que bajar su precio a US$59,95 millones luego de un año sin compradores interesados.

La residencia, adquirida en mayo de 2023 por US$60,8 millones, implicaría una pérdida cercana a los US$855.000 en caso de concretarse la operación al valor actual. Concebida como un hogar familiar, la mansión cuenta con 17 habitaciones, 30 baños, cine privado, gimnasio, piscina, cancha de básquet y ring de boxeo, todo en más de 4000 metros cuadrados.

Durante su matrimonio, el inmueble sirvió como punto de encuentro para los hijos de ambos: los gemelos Max y Emme, de López, y los tres hijos de Affleck junto a Jennifer Garner. Sin embargo, las diferencias geográficas entre Beverly Hills y Brentwood complicaron la rutina, sumando tensiones a la pareja. Mansión JLO - Ben La mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck perdió valor tras un año sin compradores y debió bajar su precio en US$8 millones. El divorcio se oficializó en agosto de 2024, justo en el segundo aniversario de su boda. Desde entonces, el destino de la casa simboliza el fin de una etapa personal y patrimonial. Affleck ya adquirió una propiedad de US$20,5 millones y López hizo lo propio con otra en Los Ángeles por unos US$18 millones, dejando atrás lo que alguna vez fue un “nido de amor” de película.