La impactante transformación de David Harbour para una nueva serie: parece otra persona

Conocido por sus papeles en Stranger Things y Thunderbolts , Harbour aparece en escena con una camisa a rayas en tonos café y verde, lo que acentuó aún más el impacto visual de su transformación. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, este cambio no fue producto de una modificación real en su cuerpo.

La producción de HBO/Max optó por un traje especial de gordura, evitando así someter al actor a un nuevo proceso de aumento de peso, algo que en el pasado puso en riesgo su salud.

La serie en cuestión se titula DTF: St. Louis, una ficción que combina comedia negra y drama, y que narra la historia de un triángulo amoroso entre tres personas de mediana edad que termina en un giro fatal. Harbour comparte protagonismo con Jason Bateman, Linda Cardellini, Chris Perfetti y Joy Sunday, en una producción que lleva más de dos años de desarrollo y que ha sufrido múltiples cambios desde su origen.

David Harbour En DTF: St. Louis, Harbour protagoniza un drama con toques de comedia junto a un elenco estelar. HBO

Así se ve David Harbour para su nueva serie

Durante las grabaciones en Atlanta, David Harbour fue fotografiado caracterizado con una figura visiblemente más corpulenta, un cambio que no pasó desapercibido. En las imágenes se lo ve con una camisa a rayas en tonos café y verde, un vestuario que acentúa aún más la silueta voluminosa que adopta su personaje. Este aspecto difiere de manera drástica con su presencia habitual, y especialmente con la figura más estilizada que mostró en eventos recientes.

Contrario a lo que podría pensarse, no se trata de una transformación física real. Harbour no aumentó de peso para el papel, sino que utiliza un traje de gordura especialmente diseñado por el equipo de vestuario de la producción de HBO/Max. Este recurso no solo permite lograr el impacto visual necesario, sino que además protege la salud del actor, quien ya había atravesado un riguroso proceso para perder casi 45 kilos anteriormente.

David Harbour 2 El actor lleva un traje de gordura que simula un aumento de peso, sin comprometer su salud. HBO

La apariencia que adopta en DTF: St. Louis responde a la construcción de un personaje en el centro de un triángulo amoroso con tintes oscuros, en una serie que mezcla comedia negra con drama. El diseño corporal es un componente esencial para transmitir el tono de la historia, y en este caso, Harbour luce casi irreconocible, reafirmando su versatilidad como intérprete.