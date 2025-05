La asombrosa transformación de Pamela Anderson: algunos no la reconocen

Pamela Anderson deslumbró con un look renovado y un mensaje de sostenibilidad que transformó la Met Gala en un verdadero espectáculo de conciencia y estilo.

Con una carrera marcada por décadas de exposición mediática y un estatus que la vinculó durante años a la figura del sex symbol, Pamela Anderson atraviesa un giro personal y profesional que redefine su imagen pública . Su decisión de dejar de usar maquillaje y mostrarse tal como es no solo le ha devuelto una libertad largamente postergada, sino que también ha captado la atención de críticos y medios internacionales. En declaraciones recientes, Anderson aseguró sentirse más empoderada que nunca , una sensación que acompaña el éxito de sus últimos proyectos.

Uno de los hitos de esta nueva etapa fue su protagónico en The Last Showgirl, la película dirigida por Gia Coppola, que le valió el reconocimiento de la crítica como una auténtica revelación actoral. El documental de Netflix Pamela Anderson: Una historia de amor también funcionó como punto de inflexión: no solo mostró una faceta íntima y desconocida de su vida, sino que consolidó su intención de dejar atrás los personajes construidos como forma de autoprotección.