La fuerte denuncia de un influencer que involucró al Pollo Vignolo de ESPN

Al menú le sumaron una tortilla de papas, un matambre a la pizza, una milanesa napolitana y un flan mixto junto con un panqueque de manzana con dos bochas de helado. Opinó que todo tenía un gusto muy rico. Pero cuando reveló el precio final, el cual le pareció acertado, la gente se espantó.

Gastaron $75 mil entre siete personas, un “precio sorprendente” para los platos con “una calidad cumplidora”. Contaron que comieron mucho y bien. De todas maneras, a pesar de que el gusto era muy rico, según reveló, el precio podría exceder a cierto público.

La increíble confesión de un exjugador de Boca al Pollo Vignolo en ESPN

En el programa ESPN F90, Sebastián “Pollo” Vignolo” invitó al exjugador de Boca y River, Fernando Gamboa, con quien repasó su carrera y tocó un punto débil: el retiro prematuro que tuvo que afrontar. Ante esto, hizo una confesión que sorprendió al conductor y a los televidentes.

El exdeportista no solo jugó en los dos equipos más grandes del país, sino que también en Newell’s, Real Oviedo, Chacarita Juniors, Colo-Colo, Grasshoppers y Argentinos Jrs. “¿Te costó dejar de jugar, ‘Negro’?”, consultó el conductor.

“Una eternidad, sufrí como un perro. Lo hice público en una entrevista con El Gráfico y dije que cuando dejé de jugar a la pelota estuve un año debajo de la cama. Nunca me di cuenta que tenía que dejar. Me agarró pubalgia después de cinco meses buenos en Argentinos Juniors después de volver del Grasshoppers de Suiza y salir campeón”, indicó.

Y agregó: “No me podía mover, me infiltraba casi todos los días a escondidas de mis compañeros. Llegó un momento que hablé con Luis Segura y le dije 'me voy, rescindamos el contrato y cuando me recupere pego la vuelta'".