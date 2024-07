ESPN levantará el programa del Pollo Vignolo: los motivos

Se trata de la tira diaria de 13 a 15 que se emite junto con Diego Latorre, Morena Beltrán y Oscar Ruggeri. No será la primera vez que levanten el programa porque hubo más de 5 días que no se emitió por el mismo motivo.

El lunes y martes está la Eurocopa en la grilla y el miércoles ya retornará su programación habitual. En el regreso de la semana pasada, obvió demostrar su malestar: "Arrancamos un nuevo programa de 90 en este pequeño receso que hay con la Eurocopa, días de descanso hoy y mañana. Ya el sábado se viene el plato fuerte, el sábado juega Italia, Suiza y bueno, hay de todo".

Esto podría repetirse más adelante hasta la finalización del ciclo. Lo cierto es que el rating no es el mejor y no perderán la oportunidad de dejar de pasarlo al aire. Flavio Azzaro admitió que, en otro momento, buscarían la forma de emitirlo para que no pierda horas de aire.